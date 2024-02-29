Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu “Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun...” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

