Velinin dağıttığı tavuklu pilavdan öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

Denizli'de bir lisede öğrenci velisi tarafından tavuklu pilavdan oluşan hayır yemeği dağıtıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösteren 4-5 öğrenci, acil servisine kaldırıldı. Aynı yemekten yiyen ve zehirlenme belirtileri gösteren 60 öğrencinin yanı sıra bazı öğretmenler ile müdür yardımcıları da hastaneye müracaat etti.

Velinin dağıttığı tavuklu pilavdan öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

’deki bir lisede öğrenci velisi tarafından dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen çok sayı öğrenci, öğretmen ve idareciler, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Denizli İşadamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci velisi, öğlen saatlerinde tavuklu pilavdan oluşan hayır yemeği dağıttı.

Saat 15.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösteren 4-5 öğrenci, öğretmenleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Kendilerine ikram edilen tavuklu hayır pilavından yiyen çok sayıda öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerinde de benzer şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine, okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HASTANEYE MÜRACAAT ETTİ

Zehirlenme belirtileri gösteren yaklaşık 60 öğrencinin yanı sıra bazı öğretmenler ile müdür yardımcıları R.İ. ve S.Ş., Servergazi Devlet Hastanesinin yanı sıra Denizli Devlet Hastanesi ve bölgedeki özel bir hastaneye müracaat etti. Rahatsızlanmaların başlamasıyla birlikte okul erkenden tatil edilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelenlerin çoğunun ayakta tevdilerinin yapıldığı, durumu ciddi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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