“Veysel amir” vurgununda yüzlerce yıl hapis cezası (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor)

Türkiye’nin farklı illerinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran, mağdurların güvenini kazanabilmek için de yapılan görüşmelere sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşleri çağıran çete üyelerinin yargılanması tamamlandı.
Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanıklardan bazıları ile mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün lideri olduğu belirtilen sanık Eren Koç’un suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ve 73 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, Nihal Candan’ın eski sevgilisi sanık Onur Apaydın’ın ise aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Öte yandan sanıkların 2 müşteki yönünden beraatine karar verilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması hükmedildi.
SÜREÇ KARA PARA AKLAMA DAVASIYLA DEVAM EDECEK
Davanın bazı mağdurlarının avukatı Burak Temizer, verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Örgüt, icra dairelerinden hacizli veya devletin el koyduğu araçları sözde ucuza temin etmek vaadiyle onlarca kişiyi farklı zamanlarda milyonlarca lira dolandırmış durumda. Örgüt üyeleri yeri geldiğinde kendilerini kamu görevlisi örneğin icra müdürü olarak yeri geldiğinde de banka yetkilisi olarak tanıtmışlar.” Temizel, “Mağdurlardan alınan paralar kimi zaman kurulan paravan şirketlerin hesaplarına yatırtılmış. Tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü olarak suçtan elde edilen milyonlarca liranın aklanması sürecine bir başka deyişle suç gelirlerinin aklanmasına dair de ilerleyen zamanlarda yargılamalar olacak ayrıca hükümler kurulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
HAYALİ “VEYSEL ABİ” İLE VURGUN
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada İstanbul genelinde dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek maksadıyla belirli bir organizasyon içerisinde hareket eden şahısların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtildi.
Mütalaada, şüphelilerin ilk aşamada müştekilere tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak, sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ı da kullanarak güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan birim amiri Veysel olarak tanıttıkları şahıs vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıklarını söyleyerek ikna ettikleri kaydedildi.
PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR
Müştekilere WhatsApp üzerinden araç ve fiyat listesi gönderip teklifte bulunulduğu da açıklanan mütalaada, gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen müştekilerle anlaşma sağlandığı, şüphelilerin anlaşmaya göre araç bedelinin yüzde 10’u oranında bedeli peşin olarak aracı şirket olduğu belirtilen paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları kaydedildi.
Çete üyelerinin araç ücretleri ve komisyon bedellerini peşin olarak aldıktan sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri ve aldıkları araç ve komisyon bedelleriyle kayıplara karıştıkları iddiaları üzerine örgütün şeması ve eylemlerinin açığa çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanıldığı açıklandı.
Mütalaada mağdur edilen tüm vatandaşların beyanlarına yer verilirken, örgüt lideri Eren Koç’un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı kaydedildi.
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