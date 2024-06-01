Virajı alamayan sürücü refüje çıktı, 2 yaralı

Malatya'da Buhara Bulvarı Viraj Kavşağında yaşanan kazada S.G. idaresindeki 22 AC 275 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile virajı alamayarak refüje çıktı.

Kazayı sürücü yaralanmadan atlatırken araçta bulunan E.D. ve Ş.D. isimli anne ve kızı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.