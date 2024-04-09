Virajı hızlı önünde aracı düşürdü

Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta N.T., kullandığı çekiciyle viraja hızlı girdi.
Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü.
Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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