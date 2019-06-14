Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobilin girdiği market çalışanı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi.
Yaşlı kadın, vitesleri karıştırınca kontrolünü kaybettiği aracıyla marketin camından içeriye girdi. Kazada, marketin reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu.
Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.