WhatsApp’ta indirim tuzağı (Kartından 30 bin liralık işlem yapıldı)

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir kişi WhatsApp üzerinden gelen bir linke tıklayıp, “indirim” tuzağına düşünce 30 bin lirasını kaptırdı.



Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli kadına bir tanıdığından WhatsApp üzerinden bir internet sitesine ait indirim linki geldi.



Linke tıklayan A.E.’nin kredi kartından 7 parça halinde 30 bin liralık işlem yapıldı.



Dolandırıldığını fark eden kadın, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçip kredi kartlarını bloke ettirdi.



Kredi kartını bloke ettirdikten sonra dolandırıcıların yine para çekmeye çalıştığını ve bankanın işleme izin vermediği için olayın gerçekleşmediğini anlatan A.E., insanların gelen linklere tıklamaması gerektiğini söyledi.



Dolandırıcılık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.