X, Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.



Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

REKLAM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ



Sosyal medya platformu X, Türkiye’de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.



Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, “Hala X, Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde.” diye konuşmuştu.