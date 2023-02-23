Yağmur'un katilinin cezası belli oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Yağmur Tayhan davasının son duruşmasında sanık Nizam Cansızlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
37 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan cinayetinin üçüncü duruşması Söke’de yapıldı. Cinayet zanlısı Nizam Cansızlar (54) Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında cinayeti işlediğini bir kez daha itiraf etmişti.
Akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bir davranış içinde bulunduğunu ileri süren Nizam Cansızlar, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumunca gönderilen, Cansızlar’ın "akıl sağlığının yerinde" olduğunun belirtildiği rapor, mahkeme heyetine sunuldu.
Bugün yapılan üçüncü duruşmaya ise anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ile Tayhan ailesi, yakınları ve kadın derneklerinden temsilciler katıldı.
''ÇOK PİŞMANIM''
Mahkeme heyeti, ailenin son sözlerini dinledikten sonra karar verdi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan sanık Nizam Cansızlar, "Her şey için çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, aile avukatlarının dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Cansızlar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
''ÜST SINIRDAN CEZA ALDI, İNDİRİM UYGULANMADI''
Dava sonrasında aile adına basına açıklama yapan Avukat Zekiye Baran, sanığın üst sınırından ceza aldığını ve indirim uygulanmadığını ifade ederek, bu kararın aileyi ve yakınlarını bir nebze de olsa memnun ettiğini söyledi.
''KARAR İÇİMİZE SU SERPTİ''
Baba Mehmet ve anne Ayşe Tayhan ise, "Karar beklediğimiz gibi çıktı, içimize su serpti." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Yağmur Tayhan, 27 Temmuz 2021'de babası Mehmet ve annesi Ayşe Tayhan ile birlikte düğün dönüşü bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrılmıştı. Kızlarından haber alamayan aile, polise haber verdi.
Yapılan arama sonrasında, Yağmur'un cansız bedeni 2 gün sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 20 metre mesafede boş bir arazide bulundu.
Olay yeri civarında yapılan araştırmada, kan izlerinin takibi sonucu cinayetin Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin teras katında işlendiği, daha sonra Yağmur’un cansız bedeninin boş arsaya bırakıldığı ortaya çıktı.
Nizam Cansızlar, polis tarafından bir parkta yakalanmıştı.