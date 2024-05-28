Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Niğde’de bir süredir haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Oğuzhan Ç. isimli adamın ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı Oğuzhan Ç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Efendibey Mahallesi'de yalnız yaşayan Oğuzhan Ç’ye ulaşamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Oğuzhan Ç’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - 1

Oğuzhan Ç’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Oğuzhan Ç’nin kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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