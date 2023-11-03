Yakınları şüphelenince evine gitti: Banyoda cansız bedeni bulundu

Hayvanseverliği ile tanınan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Beste İçel’den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince Turan Mahallesi 352 Sokak üzerindeki evine geldi.

Telefonlara cevap vermediği gibi tek başına oturduğu evde kapıyı da açmayan kadının hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Servis’e ihbar etti. Bölgeye gelen ekiplerin nezaretinde çilingir yardımı ile içeri giren yakınları Beste İçel’i evinin banyosunda hareketsiz vaziyette buldu.