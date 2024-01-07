Yakup Üçüncüoğlu kimdir? İşte AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi

Yakup Üçüncüoğlu Sinop'ta AK Parti'nin yerel seçimlerde başkan adayı oldu. İşte, AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi...



YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?



Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.



Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.



AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.



Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.

