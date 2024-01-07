Yakup Üçüncüoğlu kimdir? İşte AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Sinop Belediye Başkan adayı olarak da Yakup Üçüncüoğlu gösterildi. Peki, Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

Yakup Üçüncüoğlu kimdir? İşte AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi

Yakup Üçüncüoğlu 'ta AK Parti'nin yerel seçimlerde başkan adayı oldu. İşte, AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi...

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU ?

Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.

Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.

Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...