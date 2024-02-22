Yalı Çapkını dizisinin Akın'ı Melih Özkaya kimdir?

Yalı Çapkını'nın kadrosuna, 56. bölümü itibariyle Melih Özkaya dahil olmuştu. Özkaya, Yalı Çapkını'nda Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın karakterine hayat veriyor. Özkaya, karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı, sporcu, dizi film oyuncusu Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynadı.



Survivor 2018’den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşamıştı. Daha sonra Mahrem, Secret, Yazgı birçok dizde rol aldı.