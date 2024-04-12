Yalı Çapkını tanıtımı ardından gündem oldu: Kireç kuyusu nedir? Kireç kuyusuna gömülen kişiye ne olur?

Yalı Çapkını dizinin 66. bölüm tanıtımında "kireç kuyusu" ayrıntısı bir kez daha dikkat çekti. Seyran'ı kaçırtan Mezide'nin yıllar önce Hattuç Hala tarafından kireç kuyusuna atıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, kireç kuyusu nedir? Kireç kuyusuna gömülen kişiye ne olur?

Yalı Çapkını tanıtımı ardından gündem oldu: Kireç kuyusu nedir? Kireç kuyusuna gömülen kişiye ne olur?

Kalsiyum oksit (CaO) ya da sönmemiş kireç geniş bir kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal bileşiktir. Beyaz renkli,aşındırıcı ve alkalik bir katıdır. Sanayide kireç taşlarını yüksek sıcaklıklarda eriterek karbondioksidin uzaklaştırılmasıyla elde edilir. Suyla reaksiyona girerse oksitlenir ve kalsiyum hidroksidi oluşturur.

Sönmemiş veya sönmüş kireç endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılır:

-Kireçleme işlemi için şeker rafinerilerinde
-Yer sabitlemesi için inşaat sektöründe
-pH ayarı için kozmetik endüstride

Kirecin farklı fiziksel formlarıyla (katı, toz veya solüsyon) temas, kimyasal özellikleri nedeniyle göz ve ciltte ciddi yanıklarına sebep olur. Sönmemiş kireci söndürmek için yerde kazılan çukura kireç kuyusu denir. Sönmemiş kireç, içine düşen organik nesneleri eritir.

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