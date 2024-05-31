Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Burdur’un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadın oğlu tarafından evinde kanlar içinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay saat 12.30 sıralarında ’un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonunu yanında geçirmek için Burdur merkezden köye gelen oğlu annesi Huriye Aksakal’ı (75) evde yerde yatar vaziyette kanlar içinde buldu.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Huriye Aksakal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Huriye Aksakal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan incelemeler sonrasında Huriye Aksakal’ın banyoya girerken ayağı kayıp düştüğü, düşerken bacağını kapı eşiğine çarparak yaralandığı, kan sulandırıcı kullandığı içinde kanının durmamasından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama

"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...