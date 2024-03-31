Yalova Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Yalova Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Yalova Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Yalova seçim sonuçları, Yalova ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Yalova seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Yalova yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.



Saat 22:48 itibarıyla Yalova'da son durum şöyle;



CHP'den MEHMET GÜREL %46.95



AK PARTİ'den MUSTAFA TUTUK %41.02



DEM PARTİ'den CENGİZ TOPBAŞLI %2.97



Yalova İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Yalova seçim sonuçları, Yalova ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Yalova YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.