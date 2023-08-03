Yalova'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi Şenköy geçişinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen lüks otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan cip ise takla attı. Kazada otomobilde bulunan Sezai Selçuk olay yerinde, Neriman Selçuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, lüks araçtaki 2 kişi de yaralandı. Cipteki 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.