Yalova'da orman yangını

Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalova'da orman yangını

Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti.

Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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