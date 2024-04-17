Yalova'da orman yangını çıktı

Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.



"İTFAİYE EKİPLERİMİZ HIZLI ŞEKİLDE İNTİKAL ETTİ"



Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde intikal etmiş olup, yangının kontrol altına alınması için üstün bir gayretle çalışıyorlar. İlgili tüm arkadaşlarımızla olayı yakından anlık olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.