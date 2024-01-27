Yalova'da zehirlenme şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da zehirlenme şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu

'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan tersanede akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi.

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