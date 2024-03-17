Yamaç paraşütü yaparken düşmüştü! Genç kızdan 1 buçuk ay sonra acı haber

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde 1,5 ay önce meydana geldi.

Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nden yamaç paraşütü yapmak için tek başına atlayış gerçekleştirdi.

Atlayıştan kısa süre sonra hakimiyeti kaybeden genç kız yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altına bulunan Arslan, bugün yaşamını yitirdi.

Doktorlarının tüm çabalarını sonuçsuz kaldığı Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.