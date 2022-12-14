Yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halinde olan otomobilin üstüne ve yola düştü. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün için uyarılarından ardından sağanak yağış hayatı felç etti.

Akşam saatlerinde Bayraklı'da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları otomobilin üstüne düştü - 1

YOL KAPANDI

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken yolu bir süre trafiğe kapattı. Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı.

Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

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