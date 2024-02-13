Yandaki Oda oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Yandaki Oda dizisinin ilk ayrıntıları belli oldu

YANDAKİ ODA KONUSU

“Yandaki Oda” sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile sunucu Verda Yaldız’ın (Şevval Sam) aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları ekrana taşıyacak. Birbirine zıt iki karakterdeki her iki ailenin yan yana odalarda kalan çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ile Şelale’nin (Derya Pınar Ak) hikâyesinin etrafında gelişecek olaylarda iki muhteşem oyuncu Melek Baykal ile Nazan Kesal da diziye büyük güç katacak.