Yandaki Oda oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Yandaki Oda dizisinin ilk ayrıntıları belli oldu

Star TV'nin heyecanla bekleyen yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, gerek kadrosu gerekse konusuyla ses getireceğinin sinyalini veriyor.
YANDAKİ ODA OYUNCU KADROSU
OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Yandaki Oda dizisinde; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş, Melek Baykal ve Derya Karadaş rol alıyor.
YANDAKİ ODA KONUSU
“Yandaki Oda” sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile sunucu Verda Yaldız’ın (Şevval Sam) aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları ekrana taşıyacak. Birbirine zıt iki karakterdeki her iki ailenin yan yana odalarda kalan çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ile Şelale’nin (Derya Pınar Ak) hikâyesinin etrafında gelişecek olaylarda iki muhteşem oyuncu Melek Baykal ile Nazan Kesal da diziye büyük güç katacak.
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