Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman muhafaza memuru kurtarılamadı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman muhafaza memuru kurtarılamadı

’in Nurdağı ilçesinde 21 Temmuz günü çıkan orman yangınında, dumandan etkilenen orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez ağır yaralandı.

Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi devam eden orman muhafaza memuru Tükenmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman muhafaza memuru kurtarılamadı - 1

BAKAN YUMAKLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde ’ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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