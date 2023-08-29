Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman muhafaza memuru kurtarılamadı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 21 Temmuz günü çıkan orman yangınında, dumandan etkilenen orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez ağır yaralandı.
Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi devam eden orman muhafaza memuru Tükenmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
BAKAN YUMAKLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde Gaziantep Nurdağı’ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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