Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman muhafaza memuru kurtarılamadı

BAKAN YUMAKLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde Gaziantep Nurdağı’ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.