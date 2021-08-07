Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet ski için soruşturma

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için denizden su alan söndürme uçağının önüne bu sırada bir jet ski geçmişti. Çalışmalara engel olduğu ileri sürülen jet ski ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA 07.08.2021 - 10:41

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet ski için soruşturma

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Avrupa'dan gelerek yangınla mücadele eden söndürme uçağı, 5 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi önlerinde denizden su almak için alçaldı.

Bu sırada söndürme uçağının önüne jet ski geçti. Olası kazaya karşı için motorlarını durduran uçak, uzun süre kalkış yapamadı.

Jet skinin, yangın söndürme uçağının denizden su almasını engellediği ileri sürüldü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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