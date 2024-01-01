Yangında mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın alt katında  yangın çıktı. Yangında üst katta mahsur kalan 17 yaşındaki Ö.T., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Hamidiye Mahallesi 1’inci Uludağ Sokak’ta, 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı. Suriye uyruklu ailenin kaldığı öğrenilen binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafıdnan kısa sürede söndürdü.  sırasında aile evden çıkarken, üst katta yalnız olan Ö.T. isimli erkek çocuğu binada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Ö.T.’yi merdivenli araçla kurtardı. Dumandan etkilenen Ö.T.’ye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında evde zarar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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