Yardım malzemelerini çalan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Nevşehir’de muhtaç ailelere maddi yardımın yanı sıra, gıda ve giyim yardımı yapan bir derneğin deposuna giren hırsızlar önce kameralara, sonra polise yakalandı.

Yardım malzemelerini çalan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Olay, Mehmet Ersoy Mahallesi Volkan Sokakta bulunan ve Cansuyu Derneğine ait depoda gerçekleşti. Cuma namazı vaktinde derneğin deposunun bulunduğu binaya duvardan atlayarak giren iki genç yaklaşık 45 dakika sonra içeride kaldıktan sonra yine duvardan atlayarak çıktı. Depoda buldukları 3 valize eşyaları dolduran hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Cuma namazı sonrasında depoya gelen dernek başkanı ve dernek görevlisi depoda yapıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevredeki bir iş yerinin kamerasından hırsızları tespit ederek, kimliklerini belirledi. Hırsızların yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede S.A ve E.Y’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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