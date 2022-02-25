Yargıtay 10 yıl önce ölen işçinin meslek hastalığını kabul etti

Zafer Genç, 1974 yılında Kasımpaşa'daki Camialtı Tersanesi'nde 1. sınıf elektrik kaynakçısı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında emekli olan Zafer Genç, emekliliğinden 19 yıl sonra, 2009 yılında akciğer zarı kanseri hastalığına yakalandı.

Zafer Genç, 23 Mart 2012 tarihinde meslek hastalığı nedeniyle iş yapamadığını gerekçe göstererek, Beyoğlu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurdu. Beyoğlu SGM, Genç'in iş göremezlik aylığının bağlanması talebini reddetti.

YÜKSEK SAĞLIK KURULU MESLEK HASTALIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Genç, 30 Mayıs 2012 tarihinde yakalandığı kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.



Genç'in eşi Aysel Genç'in başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, 16 Nisan 2014 tarihinde, Zafer Genç'in yapmış olduğu meslek ile yakalandığı hastalık arasında ilişki bulunmadığına karar verdi.



EŞİ VE OĞLU DAVA AÇTI



Genç'in eşi Aysel Genç ile oğlu Mustafa Zafer Genç, Yüksek Sağlık Kurulu'nun bu kararı üzerine mahkemeye başvurdu. Davacılar adına 2016 yılında İstanbul 20. İş Mahkemesi'ne başvuran Avukat Sinem Ezgi Büyükyıldız, SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. aleyhine dava açtı.

Zafer Genç'in yaptığı iş nedeniyle uzun yıllar asbeste maruz kaldığını, asbestin etkisinin 20 yıla kadar sürdüğünü belirterek, meslek hastalığı nedeni ile ölüp ölmediğinin ve bu hastalığın sebep olduğu maluliyet oranının tespitini istedi.



ADLİ TIP KURUMU MESLEK HASTALIĞI DEDİ



Mahkeme, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. Mahkemeye gelen 7 Haziran 2017 tarihli raporda, 1. sınıf elektrikçi olarak çalışan müteveffanın asbeste maruz kaldığı, asbeste maruz kaldıktan 10 yıl sonrasına kadar hastalığın belirtilerinin ortaya çıkabileceği, asbestin mezotelyoma etkisinin tıbben bilindiği, kişide tespit edilen mezotelyomanın meslek hastalığı olabileceği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu da dava dosyasına yolladığı 26 Nisan 2018 tarihli raporunda, Zafer Genç'in mezotelyoma hastalığından ölümünün ve yakalandığı bu hastalığın da meslek hastalığı olduğunun kabulünün gerektiği belirtildi. Davalılar SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri davanın reddini istediler.



MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ DAVALILAR KARARI İSTİNAF'A TAŞIDI



Kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporları gerekçe göstererek Zafer Genç'in mesleğinden dolayı mezotelyoma hastalığına yakalandığını ve ölümünün de bu hastalıktan kaynaklandığına karar verdi.

Davalılar, SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı.



İSTİNAF VE YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI



Yerel mahkemenin kararını 2021 yılında inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi, davalı kurumların istinaf talebini reddederek kararı onadı.

Davalılar bu kez de İstinaf'ın kararına temyiz başvurusuna bulundu. 2021 yılının Aralık ayında kararı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, kararın yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmediğine kanaat getirdi. Temyiz itirazlarını reddeden Daire, usul ve hukuka uygun olarak gördüğü hükmün onanmasına karar verdi.



250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI



Kesinleşme şerhinin yazılmasının ardından ailenin avukatı Sinem Ezgi Büyükyıldız, davalı şirketlere maddi ve manevi olmak üzere toplamda 250 bin liralık tazminat davası açtı.



Avukat Sinem Ezgi Büyükyıldız, 2016 yılında yerel mahkemede bu konuya ilişkin dava açtıklarını söyledi.

Hukuki sürecin toplam 5 yıl sürdüğünü hatırlatan Büyükyıldız, "Keşke hepimiz için daha kısa soluklu bir süreç olsaydı. Dileyelim bundan sonra yargıda sistem daha hızlı ilerleyebilsin. 5 yıl kadar insanlar beklemesin. Bu çok uzun bir süre hepimiz için. Daha önce taşlama işçilerinde buna benzer bir karar vardı. Mezotelyoma ilişkin Türkiye'de böyle karar yoktu. Şu an artık var" şeklinde konuştu.

