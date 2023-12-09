Yargıtay, Adalet Yürüyüşü’ne saldırı girişimi davasında kararı bozdu

6 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN KARAR BOZULDU



27 sanıktan 19’una verilen kararları onayan 21’inci Ceza Dairesi, Ayla K.’nin da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti.



Sanıklar Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O. hakkında verilen kararın bozulmasına ve dosyalarının ayrılmasına karar vererek yerel mahkemeye geri gönderdi.



YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ



Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı.



Dosyanın geldiği 3’üncü Ceza Dairesi yaptığı incelemede, Osman Nuri Ü., Ferhat K., Göktürk K., Ahmet T., Orhan E., Muharrem A., Kadir K., Ergün K, Selahattin A., Abdullah B., Selim İ. ve suça sürüklenen çocuk sanık F.F.K. hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen hapis cezaları yönünden yapılan değerlendirmede, “Olay tarihleri itibariyle alternatif cuma namazı kılmak ve dini sohbete katılmak dışında örgütün hiyerarşik yapısına katıldıklarına ilişkin, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bağlamında değerlendirilebilecek örgütsel faaliyetleri tespit edilemeyen ve bu haliyle sempatizan olduklarında kuşku bulunmayan sanık ve suça sürüklenen çocukların ispat edilemeyen müsnet suçtan beraatleri yerine, olgu ve delillerin hatalı değerlendirilmesi neticesinde ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyetlerine hükmedildiği” ifadelerine yer verildi.

SANIKLARDAN BİRİ İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ



Ceza Dairesi, sanıklardan Fatih Ö.’nün de temyiz aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair dilekçe göndererek, bir takım bilgiler verdiği, ayrıntılı beyanının alınması gerektiği görüşünde bulundu.



Ceza Dairesi tüm bu gerekçelerle sanıklara verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına karar vererek, dosyayı yeniden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkemeye gönderdi.



Ceza Dairesi davanın 1 numaralı sanığı olan Oğuzhan Korkmaz’ın ve diğer sanıklardan Emre Emre’nin avukatlarının mazeret dilekçesi vermesine rağmen, onlar olmadan karar verilmesinin de adil yargılama ilkesine aykırı ve savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle bozma nedenini gerektirdiğini belirtti.



Öte yandan, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen bazı kararlara yönelik yapılan temyiz taleplerinin de esastan reddine karar vererek, onanmasına hükmetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin