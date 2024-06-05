Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk göreve başladı. Mazbata takdiminde terörün hukuk devleti ve adaleti hedef aldığını belirten Şentürk, "Türk hukukçularına düşen görev, dünyadaki diğer hukukçulara düşen görevden katbekat fazladır." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı
Muhsin Şentürk kimdir? Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli?

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Bekir Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Şentürk için Yargıtay Konferans Salonu'nda mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi.

Törene, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, görev süresi dolan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve personeli katıldı.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şentürk'ün Yargıtayda önemli işlere imza attığını, Türk hukukunu korumak üzere yeni bir göreve başladığını söyledi. Kerkez, "Hukukun üstünlüğü için el birliğiyle çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kerkez, konuşmasının ardından Şentürk'e mazbatasını takdim etti, görev süresi dolan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Şentürk'e başsavcılık cübbesini giydirdi.

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