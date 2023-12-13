Yargıtay darbeci pilotların cezasını onadı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden yargılamalarda yeni bir karar alındı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin temyiz incelemesine tamamladı.

Aralarında, 16 Temmuz sabahı dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren helikopterin pilotu eski albay Uğur Kapan’ın da bulunduğu 114 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 29 sanık hakkındaki beraat kararları onandı.



6 sanık yönünden ise bozma kararı verdi.



Sanıklardan Uğur Kapan, Oğuz Yalçın ve İlhan Ocakcıoğlu, 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 biner yıla yakın hapse mahkum edilmişlerdi.