Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

İzmir’de yaşayan Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından 13 kez bıçaklanarak öldürüldü. Mahkeme Yolum’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İstinaf mahkemesine taşınan karar sonrası dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay, Yolum’a verilen cezayı onadı.

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

’de Sezen Ünlü isimli kadını bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum’a verilen ceza Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 26 Mart 2021’de saat 23.00 sıralarında Konak’ta meydana geldi.

Anıl Yolum, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü’yü defalarca bıçakladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ünlü, yaşamını yitirdi.

Ünlü’nün karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi.

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı - 1

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, “2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım.” dedi.

Tutuklanan Anıl Yolum hakkında gebe olduğu bilinen kadını öldürme ve çocuğu kasten öldürmek suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2022 yılının haziran ayında görülen duruşmada, Yolum, gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI ONADI

Sanık Yolum’un avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Karar bu defa Yargıtay’a gitti.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Yolum’a nitelikli kasten öldürme verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kararda, “İlk derece mahkemesince kabul edilen olay ve olgularda, bölge adliye mahkemesi tarafından bir isabetsizlik görülmediği, katılan kurum lehine vekalet ücretine hükmedilerek istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddedildiği anlaşılmıştır.” Denildi.

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı - 2

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