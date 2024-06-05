Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, “2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım.” dedi.



Tutuklanan Anıl Yolum hakkında gebe olduğu bilinen kadını öldürme ve çocuğu kasten öldürmek suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2022 yılının haziran ayında görülen duruşmada, Yolum, gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.