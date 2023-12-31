Yargıtay’dan tacizcisini öldüren Azra için karar: “Ceza fazla, karar bozulsun”

“EN KÖTÜ İHTİMALLE CEZA AZALIR”



Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin vereceği kararın önemli olacağını vurgulayan Erdağı, şunları söyledi:



“Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin en kötü ihtimal ile bu tebliğnameye uyacağını ve cezayı azaltacağını düşünüyoruz. Ancak buradaki önemli nokta; Türkiye'de kadınların maruz kaldığı, toplumdan, ailelerinden, yeri geldiği zaman devletten saklamak zorunda kaldıkları ve sistematik hale dönüşen taciz ve takiplerin neticesinde gerçekleşen eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 27/2’nci maddesi anlamında kapıldıkları korku ve panik nedeniyle meşru müdafaa sınırının aşılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Temyiz gerekçelerimiz bu yöndedir. 1’inci Ceza Dairesi tarafından da yakın bir zamanda bu yönde bir karar verilmesini bekliyoruz. Çünkü 14 yaşında küçücük bir çocukken başlayan tacizin bu çocuğun üzerinde oluşturduğu korku ve elem, standart yaşı büyük, yetişkin bir kişinin üzerinde oluşacak korkunun katbekat fazlasıdır.



Kendisini zayıf, aciz gören bir insanın başka çaresi yok. Arpaçay'ın bir köyünde jandarmayı arasa 1 saatten önce gelinmesinin ihtimali yok. Toplumda adının çıkmaması için bir kısım şeyleri mecburen ailesinden saklıyor ve nihayetinde ağır bir korkuyla başına fiili bir saldırının geleceği korkusuyla bu eylemi gerçekleştiriyor. Türk yargısının bu noktada örnek bir karar vermesini bekliyoruz ki bu olayın oluşuyla da son derece uyan bir karar olacaktır.



Azra cezaevinden tahliye olduktan sonra eğitimini devam ettirmeye çalışmakta, halihazırda üniversite sınavına hazırlanmakta. Umarım onun eğitim hayatı, geleceği bundan sonrası için verilecek bir cezayla sekteye uğratılmaz.



Aynı zamanda sistematik olarak tacize maruz kalan, ısrarla takip edilen, sözlü, fiili ve psikolojik olarak şiddete maruz kalan kadınların zorunda kaldıkları eylemler konusunda yeni bir değerlendirmenin de kapısı açılmış olur.”