Yarın hava nasıl olacak? 1 Aralık il il hava durumu tahminleri

Haftanın son iş gününde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 1 Aralık il il hava durumu tahminleri

Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte, 1 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

1 ARALIK GÜNCEL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 1 Aralık il il hava durumu tahminleri - 1

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