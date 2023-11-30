Yarın hava nasıl olacak? 1 Aralık il il hava durumu tahminleri

Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte, 1 Aralık il il hava durumu tahminleri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



1 ARALIK GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

