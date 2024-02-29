Yarın hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 il il hava durumu tahminleri

Haftanın son iş günü ve Mart ayının ilk gününde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerin hava durumu araştırmalarına odaklandı. Peki, yarının hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 il il hava durumu tahminleri

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

1 MART 2024 TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 il il hava durumu tahminleri - 1

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