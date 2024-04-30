Yarın hava nasıl olacak? 1 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak uyarısı geldi. Bazı bölgelerde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 1 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleriyle Eskişehir'in doğusu ve Bolu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

1 MAYIS 2024 TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 1 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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