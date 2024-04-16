Yarın hava nasıl olacak? 17 Nisan hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 17 Nisan hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. İşte, 17 Nisan hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

17 NİSAN TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 17 Nisan hava durumu tahminleri - 1

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