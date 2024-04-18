Yarın hava nasıl olacak? 19 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmekte.



AKOM'DAN AÇIKLAMA



AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.



Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.



19 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ