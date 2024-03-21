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Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart hava durumu tahminleri

Meteorolojiden yurdun doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart hava durumu tahminleri

Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar görülecek.

Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

22 MART TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart hava durumu tahminleri - 1

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