Yarın hava nasıl olacak? 23 Mayıs hava durumu tahminleri

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 23 Mayıs hava durumu tahminleri...

Yarın hava nasıl olacak? 23 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

23 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 23 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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