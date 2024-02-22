Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat hava durumu tahminleri

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bu gece ve sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde yarın mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



23 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

