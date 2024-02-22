Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat hava durumu tahminleri

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bu gece ve sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde yarın mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

23 ŞUBAT TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat hava durumu tahminleri - 1

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