Yarın hava nasıl olacak? 24 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ile Karadeniz Bölgesi'ndeki Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



24 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

