Yarın hava nasıl olacak? 24 Nisan hava durumu tahminleri

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren ise iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 24 Nisan hava durumu tahminleri

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, 24 Nisan hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

24 NİSAN TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 24 Nisan hava durumu tahminleri - 1

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