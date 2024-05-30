Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İÇ ANADOLU VE ORTA KARADENİZ İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevreleriyle Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın bazı ilçeleri ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



31 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

