Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Burdur, Isparta, Antalya, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU VE ORTA KARADENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevreleriyle Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın bazı ilçeleri ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

31 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi: Bundan çok korkuyorum

Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi: Bundan çok korkuyorum

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GSB Gençlik Kampları başvuruları ne zaman bitecek?

GSB Gençlik Kampları başvuruları ne zaman bitecek?

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...