Yarın hava nasıl olacak? 4 Aralık hava durumu tahminleri

Yeni ayın ilk haftası öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde serin ve yağmurlu havanın etkisi altında kalan illerde ikamet edenler güncel hava tahminlerine odaklandı. Öte yandan Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 4 Aralık hava durumu tahminleri

Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, 4 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

4 ARALIK İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 4 Aralık hava durumu tahminleri - 1

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