Yarın hava nasıl olacak? 6 Şubat 2024 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



6 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ