Yarın hava nasıl olacak? 7 Aralık il il hava durumu tahminleri

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve doğu ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 7 Aralık il il hava durumu tahminleri

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

7 ARALIK İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 7 Aralık il il hava durumu tahminleri - 1

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