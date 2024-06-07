Yarın hava nasıl olacak? 8 Haziran hava durumu tahminleri

Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. İç Anadolu Bölgesi, Marmara'nın güneyi ve yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 8 Haziran hava durumu tahminleri

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca yarın öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 8 HAZİRAN

Yarın hava nasıl olacak? 8 Haziran hava durumu tahminleri - 1

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