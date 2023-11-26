Yarın hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 27 Kasım hava durumu tahminleri

İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı. Meteorolojinin fırtına uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan şimdi ise yeni haftanın ilk gününde hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 27 Kasım hava durumu tahminleri

İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane ve Pendik'te binaların çatısı uçtu. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu. İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle şehir hatlarında birçok sefer iptal edildi. İşte, 27 Kasım tüm illerin hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu, Sivas, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da fırtına gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Pazartesi günü kentte havanın 7 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Salı günü hava sıcaklığı 15 derecelere kadar yükselecek.

Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 derece azalırken yağmur geçişleri olması bekleniyor.

Perşembe günü yağış beklenmiyor.

Cum günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 18 dereceler görülecek. 

27 KASIM İL İL TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 27 Kasım hava durumu tahminleri - 1

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