imsakiye

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Mart hava durumu tahminleri

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'nda, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Mart hava durumu tahminleri

Yurdun doğu kesimleri için kar ve sağanak uyarısı geldi. 26 Mart günü için Genel Müdürlüğü, yurdun doğusundaki bazı iller için kar ve sağanak uyarısında bulundu. İşte, 26 Mart hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri, Batman'ın güneyi, Şırnak ve Siirt'in batısında ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

26 MART TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Mart hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...